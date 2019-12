В Ростовской области прошёл турнир "Кубок друзей Дениса Глушакова"

View this post on Instagram

?11-й турнир на “Кубок друзей Дениса Глушакова” Превзошел все ожидания ? До этого мы 10 лет собирались в Кашарах, а в этом году сыграли в новом месте — в Каменске-Шахтинском. Мои друзья-футболисты и все участники просто красавцы — зажгли на поле и порадовали всех, кто пришел посмотреть футбол?. Его в Ростовской области искренне любят, и мне приятно, что мы можем устраивать для жителей такие футбольные события?. ? Большое спасибо моим друзьям-футболистам, всем командам и гостям. ?? Вы сделали этот день особенным. Отдельные благодарности - А.С.Новойдарскому, который построил этот спортивный комплекс в городе и пригласил нас в гости??. ? Поздравляю команду “ЮФУ-Чайка” с победой, молодцы, порвали всех. А мне пока так и не удалось выиграть этот трофей. Ничего - попытаюсь еще раз в следующем году?#турнир #кубокдрузейденисаглушакова #спасибо#пацаны #болельщики