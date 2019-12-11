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В Ростовской области прошёл турнир "Кубок друзей Дениса Глушакова"

В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области прошёл 11-й "Кубок друзей Дениса Глушакова".

Помимо самого игрока "Ахмата", в турнире поучаствовали полузащитник "Арсенала" Александр Ломовицкий, а также Динияр Билялетдинов, Роман Шишкин, Ренат Сабитов, Никита Баженов, футболисты пляжной сборной России и ее тренер Михаил Лихачёв.

Команда "Друзей" в итоге стала третьей. Победителем стала команда "ЮФУ-Чайка", чемпионы НСФЛ и участники отборочного раунда Кубка регионов УЕФА.

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?11-й турнир на “Кубок друзей Дениса Глушакова” Превзошел все ожидания ? До этого мы 10 лет собирались в Кашарах, а в этом году сыграли в новом месте — в Каменске-Шахтинском. Мои друзья-футболисты и все участники просто красавцы — зажгли на поле и порадовали всех, кто пришел посмотреть футбол?. Его в Ростовской области искренне любят, и мне приятно, что мы можем устраивать для жителей такие футбольные события?. ? Большое спасибо моим друзьям-футболистам, всем командам и гостям. ?? Вы сделали этот день особенным. Отдельные благодарности - А.С.Новойдарскому, который построил этот спортивный комплекс в городе и пригласил нас в гости??. ? Поздравляю команду “ЮФУ-Чайка” с победой, молодцы, порвали всех. А мне пока так и не удалось выиграть этот трофей. Ничего - попытаюсь еще раз в следующем году?#турнир #кубокдрузейденисаглушакова #спасибо#пацаны #болельщики

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Теги: Глушаков Ахмат
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