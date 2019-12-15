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Агент Дриусси: Себастьяна хочет пригласить лично Бекхэм

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм, владеющий футбольным клубом "Интер" из Майами, готов заплатить 25 миллионов долларов за нападающего петербургского "Зенита" Себастьяна Дриусси, заявил представитель игрока Эрнан Берман.

По информации американской газеты Miami Herald, "Интер Майами", выступающий в MLS (Высшей футбольной лиге в США и Канаде), предлагает "Зениту" 30 миллионов долларов за трансфер полузащитника Матиаса Краневиттера и нападающего Себастьяна Дриусси.

"Речь только о Дриусси. Предлагают сумасшедшие деньги, но "Зенит" не готов продавать футболиста. Себастьяна хочет пригласить лично Дэвид Бекхэм. Он готов заплатить 25 миллионов долларов. Если петербуржцы откажут, то "Интер" возьмет Роджера Мартинеса (колумбийского нападающего мексиканской "Америки"). У петербуржцев есть время до 19 декабря", - цитирует Бермана РИА Новости.


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Теги: Бекхэм Дриусси Зенит
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