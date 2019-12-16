Уткин высказался за легализацию проституции в России

Известный футбольный блогер и журналист Василий Уткин высказался за легализацию проституции в России. Соответствующее мнение он высказал, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме.



"Стоит ли в России разрешить легкие наркотики и проституцию? Почему?" — поинтересовались мнением журналиста.



"Проституцию точно стоит, — ответил Уткин. — Каждый вправе сам распоряжаться своим телом. Закон позволит тем, кто так зарабатывает, находиться под защитой полиции, выполнять санитарные нормы и прочее. О легких наркотиках у меня нет позиции".