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Уткин высказался за легализацию проституции в России

Известный футбольный блогер и журналист Василий Уткин высказался за легализацию проституции в России. Соответствующее мнение он высказал, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме.

"Стоит ли в России разрешить легкие наркотики и проституцию? Почему?" — поинтересовались мнением журналиста.

"Проституцию точно стоит, — ответил Уткин. — Каждый вправе сам распоряжаться своим телом. Закон позволит тем, кто так зарабатывает, находиться под защитой полиции, выполнять санитарные нормы и прочее. О легких наркотиках у меня нет позиции".


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Теги: Уткин
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