"В футболе, видимо, закончилась эпоха Евгения Гинера. Это противоречивое понятие. Во-первых, Гинер дисквалифицирован за свои экспрессивные высказывания после матча "Краснодар" — ЦСКА, где он был недоволен судейством.
А что же подтолкнуло Гинера к такой реакции? Очевидно, что Гинер подошел к этой ситуации особенно разогретым. Накануне последнего тура (первой части чемпионата) состоялась встреча руководителей клубов. По словах двух очевидцев, с которыми я побеседовал, Гинер расценил произошедшее на совещании как унижение — его словам не придали значения, ему в сущности не дали высказаться.
Кроме того надо понимать, что ситуация в ЦСКА была нервная: не хватает денег, очень сложная ситуация с кредитом. Думаю, что дисквалификация Гинера стала последней каплей.
Евгений Гинер — человек старой формации. Гинера не захотели слушать. Гинер по президентским понятиям распоясался. Чего он лишается на предстоящие три месяца? Возможности входить в раздевалку… Право финансовой подписи в ЦСКА давно делегировано Роману Бабаеву. Короче говоря, почему бы Гинеру не стать блогером? Я уверен, что ЦСКА ТВ будет воодушевлено речью такого спикера. Гинеру, учитывая, что клуб сменил собственника, совершенно необязательно возвращаться в какое-то качество. А в качестве блогера он будет услышан, а его мысли узнают не в пересказе. Другое дело, что человеку в возрасте и с его бэкграундом быть блогером будет не по чину, даже скажем западло. Я вижу в этом упущенную возможность и призываю без всякой иронии воспользоваться возможностью.
В карьере блогера нет ничего мелкого и подлого. Это способ быть услышанным, способ преобразовать свое большое серьезное влияние на российский футбол. Что сказать ему точно есть. А книги пускай пишут пожилые тренеры", — приводит слова Уткина Sport24.
Уткин предложил Гинеру стать блогером
Блогер и журналист Василий Уткин предлагает президенту ЦСКА Евгению Гинеру начать карьеру блогера. На днях свыше 75 процентов акций ЦСКА перешли к госкорпорации ВЭБ, а Гинер был отстранен комитетом по этике РФС от любой футбольной деятельности на 3 месяца плюс на 9 месяцев условно и оштрафован на один миллион рублей.
Фото: ПФК ЦСКА
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