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Газзаев об оскорблениях Дзюбы: я полностью на его стороне

Бывший тренер ЦСКА и депутат Госдумы Валерий Газзаев высказал отношение к конфликту форварда "Зенита" Артема Дзюбы с фанатами.
Фото: "Спорт-Экспресс"
— Что думаете по громкой истории с Артемом Дзюбой?

— Считаю, что никто не имеет права подобным образом оскорблять футболистов, как это случилось в матче Сан-Марино — Россия.

В данном случае я, конечно, полностью на стороне Дзюбы — и вообще на стороне всех игроков, которые оказываются в подобных ситуациях.

Убежден, что подобное поведение недопустимо в футболе. Каждый фанат переживает за свою команду, это нормально, но нельзя переходить грань.

— Что делать с поведением фанатов? Не пора ли ввести Fan ID?

— Не считаю, что введение Fan ID действительно необходимо.

Есть разные способы идентификации нарушителей: сейчас все сектора просматриваются благодаря телевидению, на аренах работают служба безопасности и волонтеры.

Совершенно необязательно доводить дело до арестов и посадок. Плюс надо проводить работу с болельщиками — это задача РФС и клубов, – сказал Газзаев "Спорт-Экспрессу".


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Теги: Газзаев Дзюба Зенит
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