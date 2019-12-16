Арустамян: "Рубин" уже несколько недель убеждает Слуцкого возглавить команду

Известный инсайдер Нобель Арустамян в своем телеграм-канале рассказал о деталях переговоров "Рубина" и Леонида Слуцкого.

Фото: ФК "Витесс"

"Клуб уже несколько недель активно убеждает возглавить команду Леонида Слуцкого. Первые переговоры не увенчались успехом, как только Слуцкий ушёл из "Витесса" на связь выходил главный управленец "Рубина" Рустем Саймонов, но ничего не вышло. Неделю назад, когда я записывал программу "Инсайдеры" с Леонидом Викторовичем, я у него спросил о Рубине, но Слуцкий тактично промолчал на сей счет.Но теперь в Татарстане включили тяжелую артиллерию - к переговорам подключился глава республики Рустам Минниханов. По моим данным, сегодня или завтра встреча между тренером и главной республики должна состояться (или уже состоялась)!Там президент Татарстана попытается убедить Леонида в серьезности амбиций "Рубина" и доказать: в течение двух-трех лет команда закрепится в еврокубках и может стать одной из главных сил российского футбола. Слуцкий должен стать главным в этом проекте", — написал Арустамян.