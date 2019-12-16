Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко рассказал о намерениях покинуть клуб минувшим летом.
"Почему летом не сменил клуб? Было несколько вариантов, в том числе в Премьер-лиге. Но, к сожалению, они не срослись. Один из вариантов отпал буквально в последние дни трансферного окна.
Есть ли предпосылки найти команду в зимнее трансферное окно? Не люблю заранее говорить о таких вещах, тем более у меня уже были ситуации, когда переход срывался в самый последний момент. Надеюсь, что вторую часть сезона начну в команде, где смогу играть. Потому что в моем возрасте это самое важное", - цитирует Гордюшенко Bobsoccer.
Гордюшенко: надеюсь, вторую часть сезона начну в команде, где смогу играть
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