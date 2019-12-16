Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев подпишет новый контракт с клубом до конца 2023 года.
Нынешнее соглашение игрока с московским клубом действует до лета 2020 года.
21-летний Кучаев — воспитанник ЦСКА. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги (12 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, но получил одну жёлтую карточку. В составе "армейской" команды хавбек — дважды обладатель серебряной награды российского национального чемпионата.
"Чемпионат.сом"
ЦСКА продлит контракт с Кучаевым до 2023 года
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»