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Казанский кремль: если "Рубин" решить назначить Слуцкого, мы готовы поддержать

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала слухи о возможном назначении на пост главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого.

В понедельник «Рубин» объявил об увольнении тренера Романа Шаронова и его штаба. Основным кандидатом на освободившийся пост называется бывший главный тренер ЦСКА и "Витесса" Леонид Слуцкий. При этом отмечалось, что в переговорах со Слуцким участвует лично президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Вопрос назначения главного тренера — это исключительно прерогатива клуба. Если клуб примет такое кадровое решение, мы готовы поддержать", — цитирует Галимову Kazanfirst.


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Теги: Рубин Слуцкий
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