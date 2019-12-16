Уткин: если Слуцкий вылетит с "Рубином", вместо стадиона может будет делать бассейн

– Василий, вас не разочаровывает, что после Англии и Голландии Слуцкий, судя по всему, выбирает "Рубин"?
– Вы рассматривается это как компьютерную игру, где есть путь вверх, а потом – вниз. Но так не устроена карьера тренера. Попробуйте с этой точки зрения проанализировать карьеру Моуриньо; любую тренерскую карьеру, кроме Гвардиолы, который всегда работал с самыми большими клубами. Так что здесь нет ничего удивительного.
– И всё же Слуцкий играл против "Аякса", ПСВ, "Фейеноорда", получил как минимум одно ещё одно предложение, но переходит в 13-ю команду РПЛ.
– А когда-то "Рубин" играл в Лиге чемпионов, а "Ростов" под руководством Бердыева выбивал тот же "Аякс" из ЛЧ. Это напрасно рассматривать как прямую линию. Для российского тренера, каким бы он ни был, европейская карьера – это всегда зигзаг, а не путь вверх или вниз. Да и редко когда получается добиваться успеха у наших тренеров в Европе.
Сам Слуцкий всегда говорил, что для него самое главное в этой задумке – опыт. Очень странно рассматривать его слова со своей позиции. В таком случае они перестают быть частью жизни Слуцкого, а становятся вашей. Какое вы к этому имеете отношение? Если бы он ориентировался на ваши представления, он бы в Европу никогда не поехал.
Карпин тоже тренировал в Испании "Мальорку", а затем поехал в "Торпедо" Армавир. Зато сейчас он в "Ростове", он сделал команду, которая долго боролась за лидерство и, скорее всего, будет играть в еврокубках, если не подведёт бюджет региона.
– Для вас "Рубин" и "Ростов" похожи?
– А чем отличается нынешний "Рубин" от "Ростова"? Тем, что "Рубин" в начале пути, а "Ростов" его уже прошёл. Абсолютно идентичные проекты с точки зрения идеологий. Это частные команды в России в той сущности, в которой это возможно. Частному лицу, если это не Федун и не "Спартак", совершенно незачем строить стадион и содержать базу. Это всё находится на балансе региона. Частное лицо в России сейчас эффективно, если управляет только частью бюджета, которая отвечает за покупку игроков – спортивное ведомство. Всё остальное – совершенно неподъёмно и нелогично. Таков "Ростов" и таков "Рубин". Поэтому нынешнее место бесполезно расценивать с точки зрения текущей позиции в турнирной таблице.
Очень трудно представить, чтобы такой опытный менеджер, как Сайманов, уронил "Рубин" в ФНЛ. Этот сезон полезен, чтобы проверить команду в кризисных условиях. Если дальше менеджерская работа будет нормальной, то сегодняшнее 13-е место – просто этап развития. У "Рубина" не было никаких задач на сезон. Дали шанс молодому тренеру. И ничего "Рубин" этим не потерял. Сейчас появилась возможность пригласить опытного тренера.
Поэтому Слуцкий станет проектообразующей фигурой в "Рубине". Теперь будут другие ориентиры. Полгода отыграли Хвича Кварацхелия и другие молодые игроки. Они получили опыт, который могли бы не получить в "Локомотиве" и других командах. В том числе и кризисный.
– За 16 лет "Рубина" в премьер-лиге ни один тренер не ушёл на позитиве. Не ударит это по имиджу Слуцкого, если у него не получится в Казани?
– Это не связано с уходом из "Рубина". У всех своя история. Грасия уходил не как герой? Да Казань от этого больше потеряла – человек в финале Кубка Англии потом играл. Если Слуцкий вылетит с "Рубином" из премьер-лиги, он будет в праве сказать, что в этом городе ничего не поможет футболу, а вместо стадиона – бассейн.
Это вы сейчас рискуете, это про вас тогда будут говорить, что вам даже Слуцкий не помог. А этот человек всегда найдёт себе работу, независимо от результата с "Рубином", - сказал Уткин в интервью "Бизнес Online".
Уткин: если Слуцкий вылетит с "Рубином", вместо стадиона может будет делать бассейн
Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера казанского "Рубина".
Фото: РИА Новости
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