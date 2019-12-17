Как стало известно Sport24, итальянская "Сампдория" интересуется центральным защитником молодежной команды "Крыльев Советов" Никитой Котиным.
Кроме того, большой интересе к 17-летнему 190-сантиметровому игроку проявляет ряд российских клубов.
В текущем сезоне Котин провел 17 матчей в молодежном первенстве и забил один гол. На счету футболиста 25 встреч и два мяча за молодежные сборные России различных возрастов.
"Сампдория" интересуется 17-летним игроком молодежки "Крыльев Советов" Котиным
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