«Матч ТВ» прижали за АПЛ-контент. В России опять судятся из-за футбольных авторских прав

Rambler Group намерена взыскать с Twitch рекордные для нашей страны 180,345 млрд рублей, а суд уже блокирует контент на сайте «Матча»

Михаил Гершкович-младший

Борьба с незаконными трансляциями и вообще использованием контента – одна из регулярных околофутбольных тем нашего чемпионата за последние годы. Правда, раньше мы говорили по большей части об РПЛ, за трансляциями которой бдительно следил «Матч», имеющий эксклюзивные права (хотя прецеденты бывали и из-за других лиг).В этом году у «Матча» появился мощный конкурент – OkkoTv, который принадлежит Rambler Group, выкупил права на АПЛ на три сезона и оставил зрителей федерального телеканала без английского футбола.«Рамблер», успешно боровшийся с пиратством только на старте сезона, под конец года громыхнул в правовом поле. Добился блокировок незаконных трансляций на целом ряде сайтов, а также обратился в суд требованием о блокировке контента АПЛ на сайте «Матч ТВ», о чём сообщило издание The Bell.Мосгорсуд удовлетворил два заявления «Рамблера» от 5 и от 10 декабря о принятии обеспечительных мер по защите авторских прав. Матчи АПЛ будут временно заблокированы на «Матч ТВ» и остальных сайтах. В течение двух недель «Рамблер» должен подать в суд иски.Какой именно контент имеется в виду? В определении суда сформулировано: «прямых трансляциях футбольных матчей клубов английской футбольной Премьер-лиги в сезоне 2019/20, 2020/21, 2021/22 годов». Позднее руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович прояснил «Р-Спорт»:- Причиной подачи требований в суд стало незаконное распространение отдельных фрагментов видеоряда матчей АПЛ на сайте «Матч ТВ» в период с августа по ноябрь 2019 года, сказал Гершкович.На самом деле, видимо, ничего. «Рамблер» не хочет крови и готов закончить конфликт мирно. Гершкович объяснил:- Принятые Мосгорсудом предварительные обеспечительные меры позволяют в ближайшее время подать исковое заявление, в котором мы потребуем лишь прекращения распространения незаконного контента, - заявил руководитель.Таким образом денежных требований, судя по всему, не будет. Хотя «Рамблер» кинулся на «Матч» не просто так.В ноябре этого года «Матч ТВ» подавал иск к сайту «Чемпионат.com» (сайт принадлежит «Рамблеру») из-за нарушения прав на трансляцию матчей чемпионата России. Мосгорсуд удовлетворил заявление и постановил Роскомнадзору обеспечить действие запрета на использование трансляций матчей РПЛ на «Чемпионате».По информации «Коммерсанта», компания также подала в суд на американский стриминговый сервис Twitch. Источник сообщает, что «Рамблер» намерен взыскать с Twitch 180,345 млрд рублей (около 2,9 млрд долларов). Для нашей страны эта сумма для дел о нарушение авторских прав – рекордная.Ответчик считает требования несправедливыми и указывает, что за стримы ответственны сами пользователи, которые их запускают.Тина Канделаки колко прокомментировала поведение конкурента:- Жаль, конечно, что госпошлина в российских судах имеет скромный верхний предел. Если бы истцу приходилось платить процент от цены иска, то и намерения выглядели бы серьезнее, и доказательства собирались бы тщательнее, ну и ответчиком назначали бы реального виновника, а не компанию с громким именем. Вот это было бы борьбой с пиратством, а не работой на упоминаемость, - написала она в социальных сетях.Суд по этому делу состоится 20 декабря. Похожая ситуация возникали между КХЛ и стриминговым сервисом GoodGame и тогда ответчику пришлось выплатить 300 тысяч рублей за показ матча Континентальной хоккейной лиги. Хотя трансляцию посмотрело всего лишь 40 человек.Так что Rambler Group вполне может претендовать на более солидные выплаты. Вчерашнюю информацию о том, что компании пошли на мировую, ответчик опроверг.