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Президент ПФЛ: уменьшение количества групп ПФЛ сделает футбол интересней

Президент ПФЛ Андрей Соколов выступил на пресс-конференции и объяснил решение сократить число групп в лиге до четырех. Слова Соколова передает Sport24.

"Основная тема, которая волнует сейчас футбольные клубы и болельщиков — это перспектива проведения соревнований ПФЛ. Сейчас соревнования проводятся в 5 группах. Это берет начало еще от решения исполкома РФС от декабря 2001 года. Было очень много команд из небольших населенных пунктов, которые позже либо прекращали свои существование, либо вылетали в лигу рангом ниже. Поэтому возникла необходимость пересмотреть существующую структуру. Сейчас в среднем у нас 60-62 команды, а тогда, в 2001-м, команд было намного больше. Поэтому мы не могли не отреагировать на существующую проблематику. Почему решили сократить дивизионы? Это в первую очередь касается команд в зоне Дальнего Востока, где всего 6 клубов. Та же проблема в группе "Урал- Поволжье". Там было то 9, то 12 команд. То есть мы видим непостоянство.

Соответственно, рассмотрев все возможные варианты, мы остановились на варианте трех-четырех групп. Мы изучили международный опыт. В этом плане нам подходит Испания. Мы изучили Сегунду Б, а также хоккейную лигу ВХЛ. Проведя работу, мы пришли к выводу, что не будет болезненным, если мы остановимся на варианте трех-четырех групп. Из этого следует, что команды с Востока не могут дальше играть в своей группе и необходимо совершить их смешивание с командами других групп. В первую очередь, с "Запада" и "Центра".

Применительно к развитию футбола, все региональные центры в области "Восток" перестали существовать.

РФС не оставило без внимания, что у клубов этих регионов есть свои воспитанники. Свежие примеры — Головин, Зобнин, Газинский. Нельзя оставлять без внимания спортивные школы из этих регионов.

Мы предложили вариант с четырьмя группами — "Юг", "Запад", "Центр" и "Урал-Приволжье". Чтобы не загружать команды только из европейской части России, мы предложили распределение команд с "Востока" среди других групп.

Все понимают, что эти изменения необходимы. Мы будем стремиться к тому, чтобы футбол на Дальнем Востоке и Сибири ожил. Мы хотим сделать соревнования под эгидой ПФЛ интересней. Уменьшение количества групп ПФЛ сделает футбол интересней для болельщиков и самих футболистов.

Что касается клубов, то данное решение было принято единогласно. Было всего три воздержавшихся на общем собрании, посвященном этой реформе, которая вступит в силу со следующего сезона", — сказал Соколов.


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Теги: ПФЛ Соколов
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