Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал возможность перехода чемпионата на систему весна-осень.
"Что касается системы весна-осень, то ПФЛ не может самостоятельно перейти на эту систему, потому что мы находимся в единой структуре лиг РФС. Либо переходят все лиги, либо никакая, потому что это профессиональный футбол. Переход на новую систему не приведет к увеличению команд. Понимаете, формат проведения или система — это все внешняя конструкция, а важно содержание.
Почему мы всегда виним систему? Я не понимаю. Стоит просто сравнить составы команд, которые были в 2005 году, когда мы выигрывали Кубок УЕФА, и составы нынешних команд. А что, если мы наша команда в этом сезоне вышла в евровесну и пробилась бы в полуфинал, мы бы говорили, что это все благодаря системе осень-весна? Нет, конечно. Система — не панацея", — передает слова Соколова Sport24.
Президент ПФЛ: система весна-осень — не панацея. Почему мы всегда виним систему?
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