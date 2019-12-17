Президент ПФЛ Андрей Соколов говоря о сокращении числа групп в лиге до четырех рассказал о том, с какими тратами столкнутся команды.
"Командам придётся тратить 12-14 млн. рублей в год на перелеты? Я обрисую затраты для клубов с Востока и Сибири из прошлых сезонов. Они составляют 5,5-6 млн, при шести выездных матчах. Давайте предположим, если бы в группе "Восток" было бы не 6 команд, а 14. Это в любом случае повлекло бы увеличение затрат. Да, и сейчас, при этой реформе, затраты клубов на перелеты возрастают. Но это происходит из-за увеличения команд, а это, в свою очередь — увеличение игровой практики для молодых футболистов, развитие которых — одна из главных задач ПФЛ", — передает слова Соколова Sport24.
Президент ПФЛ рассказал об увеличении затрат клубов на перелеты
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