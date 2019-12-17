Георгий Джикия - об увольнении Кононова, судействе и оскорблениях Дзюбы

Про увольнение Кононова
- Был ли готов к увольнению Кононова? Когда проигрывали столько матчей, мысли о смене тренера появлялись. В таких ситуациях это всегда может произойти. Но не я назначал – и не я увольнял.
Сказал ли он нам что-то напоследок? В раздевалке – да. Общались очень долго. Я тоже взял слово. Но не буду выносить на публику, это личные отношения между командой и тренером. Посыл в том, что мы поблагодарили друг друга за совместную работу.
Лично мне было бы приятно увидеть его снова в деле. Понятное дело, что в «Спартаке» всегда огромное давление, а справляться с ним тяжело. А особенно тем, кто неравнодушен. Олег Георгиевич сильно переживал.
Советовалось ли руководство со мной? В СМИ писали, что у нас проходили какие-то встречи, но это неправда.
Итоги года
- Поражение от «Ростова»? Игра была во многом определяющей с точки зрения турнирной таблицы. К тому же важно настроение, с которым ты уходишь в отпуск и проведёшь ближайшие месяцы. Одно дело – уходить на позитиве, другое – вот так. Теперь отставание от пятого места 12 очков, это очень много. Хотя я понимаю, что нужно поскорее забывать последний матч. Да и весь 2019 футбольный год – тоже.
Болельщики говорят про безволие? Мне, как капитану, стыдно за поражение со счётом 1:4 дома. Но вот у кого люди нашли безволие, не знаю. Могу говорить только за себя, поскольку не пересматривал матч и не видел статистику, – у меня равнодушия точно не было.
Это самый трудный сезон — сто процентов. И по эмоциям, и по играм, и по месту в таблице. Но впереди 11 туров. Оценка? Скажу просто: неудовлетворительно.
Седые волосы? Часто нахожу их у себя. Отрываю их, чтобы никто не видел. Но знайте: год в «Спартаке» идёт за три.
Отношение к акции фанатов
- Мы заранее знали про эти акции на стадионах. Знали и про то, что покинет арену вся наша фанатская трибуна. Ни для кого не секрет, что мы тоже хотели сделать небольшую паузу на 30-й минуте, обговорили это с игроками «Ростова». Подождали некоторое время, поаплодировали болельщикам. С уважением относимся к ним и полностью их поддержали.
Про оскорбления Дзюбы
- Слышал ли оскорбления Дзюбы в Сан-Марино? Конечно. Там маленький стадион, слышен любой выкрик. Думаю, никому не хотелось бы услышать подобное в свой адрес. Артем отписался от аккаунта сборной России в соцсетях? Я даже не знал об этом.
Аплодировали трибунам, потому что там были и другие болельщики, и они наоборот поддерживали Артёма, когда слышали негатив. Мы же не можем одним поаплодировать, а другим нет. Было много женщин, детей — поблагодарили всех и ушли.
Про слова Запашного
- Мне даже сказать нечего, если честно. Я всё-таки сторонник того, чтобы каждый занимался своим делом.
Не пойду больше к нему в цирк? Я и не ходил.
Про возможное выступление на ЧМ-22 без флага и гимна
- Конечно, для любого спортсмена это сильный удар, будь то футбол или какой-либо другой вид спорта, но если реалии будут таковы, то это надо будет принять! Да, не будет флага, гимна, но мы настроены ехать и бороться за медали! Поэтому посмотрим, как будет, может что-то изменится в лучшую сторону.
Про «Зенит» и чемпионство
- Чемпион ли «Зенит»? Следующий вопрос, пожалуйста. Сезон ещё не закончен. Я все подсчёты буду проводить в мае. Или чуть раньше, если кто-то досрочно выиграет золото.
Посмотрим, что будет после сборов. Может, чей-то порыв иссякнет. Не хочу никого заранее называть чемпионом, прогнозировать что-либо, поздравлять кого-либо. Вот когда кто-то выиграет золото – тогда и поздравлю знакомых ребят, напишу им с удовольствием.
Про судейство
- Я, конечно, судейство обычно не обсуждаю и не хочу это делать, но, чувствую, скоро начну. Просто всё это очень странно. По-моему, никогда не было такого количества ошибок и скандалов с арбитрами. Высказываются уже не только футболисты. Даже тренеры идут к центру поля. VAR? Мне кажется, споры всегда будут – что с VAR, что без него.
Матч «Краснодар» — ЦСКА, был пенальти на Ари? Рукой он сыграл? А зачем VAR, если руку никто не увидел. Рука была. И только потом Обляков, поставив корпус, врезался в Ари. Мне кажется, даже фола не было с его стороны.
Про слова Джано
- Слова Джано про молодых? А ведь так и есть. Молодые раньше и молодые сейчас – это вообще разные поколения. Элементарно дело в подходе. Раньше молодые убивались, старались себя проявить.
Стычка Джано с Мельгарехо в Петербурге? С капитанским коллективом - Я, Зоба, Реба и Шюррле - пытались максимально снизить уровень валюты. Списали всё на конец года, на эмоции, и для всех всё получилось очень хорошо.
Текст полного интервью - "Чемпионат"
Фото: РПЛ / Константин Рыбин, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, twitter.com/red_white_baku
Георгий Джикия - об увольнении Кононова, судействе и оскорблениях Дзюбы
Капитан «Спартака» дал огромное интервью, в котором подвел итоги года для красно-белых и заявил, что пенальти на Ари в ворота ЦСКА ставить было нельзя
Фото: ФК "Спартак"
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