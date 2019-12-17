Попечительский совет РФС под председательством Леонида Михельсона рассмотрит бюджет организации на 2020 год. Об этом сообщает РБК-Спорт.
Третье заседание попечительского совета РФС состоится в среду, 18 декабря. Первые два прошли в начале июля и в середине сентября.
Сообщается, что на заседании будут подведены итоги работы РФС за год. Собравшиеся также обсудят планы на 2020 год и рассмотрят поручения, которые давал Союзу попечительский совет, в том числе работу по программе развития детско-юношеского, профессионального и корпоративного футбола. Проект бюджета будет отправлен на исполком РФС, который должен пройти 24 декабря.
В мае РФС утвердил бюджет на 2019 год, определив планируемые доходы организации в 4,373 млрд руб., а расходы — в 4,482 млрд руб. В 2020 году организация ожидает рекордный доход. Бюджет окажется профицитным. Отмечается также, что РФС заключит сотрудничество с новым партнером, имя которого не сообщается.
Попечительский совет РФС в среду рассмотрит рекордный бюджет на 2020 год
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