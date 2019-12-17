Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин на пресс-конференции, посвященной итогам первой части чемпионата России по футболу сезона 2019/20, рассказал об увеличении посещаемости матчей РПЛ по сравнению с прошлым сезоном.
"По итогам 19 туров средняя посещаемость составляет около 17?472 человек. Прирост увеличения зрителей в сезоне по сравнению с прошлым сезоном составляет четыре с половиной процента. Это третий сезон, когда все больше и больше зрителей на стадионах. Это связано с новыми аренами и работой клубов", - цитирует Прядкина Sport24.
Прядкин рассказал об увеличении количества зрителей на матчах РПЛ
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