Прядкин говорит о расширении РПЛ или введении плей-офф. В обоих случаях станет только хуже

«30 туров – маловато, это общее мнение. Сейчас глобальное потепление. Но будем говорить с руководителями регионов о крышах над стадионами. Есть несколько вариантов: расширение лиги до 18 команд или оставить 16 команд и ввести плей-офф.
Реформу рассматриваем так, чтобы она прошла после чемпионата мира в Катаре. Из-за ЧМ-2022 мы потеряем 4-5 выходных осенью-зимой, из-за этого будут сложности. Так что до Катара увеличить число матчей невозможно. Но реформа точно будет – мы увеличим количество матчей», – цитирует Прядкина «СЭ».
Реформу рассматриваем так, чтобы она прошла после чемпионата мира в Катаре. Из-за ЧМ-2022 мы потеряем 4-5 выходных осенью-зимой, из-за этого будут сложности. Так что до Катара увеличить число матчей невозможно. Но реформа точно будет – мы увеличим количество матчей», – цитирует Прядкина «СЭ».
Непонятно, с какими руководителями регионов собрался говорить Прядкин (в его мире стадионы к ЧМ-2018 только проектируются или он о других «крышах»?), но два конкретных варианта реформы чемпионата он назвал.
Об увеличении количества туров в нашем чемпионате говорится давно. Более того, все клубы даже «за» – против выступил только «Спартак». Но почему-то Леонида Федуна смутили отнюдь не проблемы календаря, в который некуда пихать лишние туры. Кто до сих пор считает, что мы можем без проблем насовать игры посреди недели, советую освежить в памяти пост Григория Калёнова – коллега думал точно так же, пока не погрузился в тему и не выяснил, что гарантированно свободных окон у нас просто нет.
Федун считает, что при расширении лиги проблем с календарём не будет. Он жёстко ошибается
Следовательно, увеличение количества игр, которого все хотят, невозможно без возвращения к системе «весна-осень», которое, по словам Прядкина, не обсуждалось.
Если дело до этого всё же дойдёт, то и летний перерыв станет поменьше, и туры можно будет поставить посреди недели в мае. Если уж вдруг кто-нибудь из наших когда-то доберётся до полуфинала еврокубков, матчи можно будет легко перенести – до ноября пара дат найдётся. При окончании чемпионата в мае такой возможности нет.
Ладно, допустим мы поддаёмся лозунгам сторонников Андрея Аршавина, видящих проблемы нашего футбола в системе «осень-весна», возвращаемся к прежней, находим время для большего количества туров. Но как именно произойдёт это увеличение?
Самое очевидное – расширение лиги до 18 команд, о чём сказал Прядкин. Но никто не забыл о недавней чуме, от которой штабелями умирали клубы. У нас всегда находится команда, попадающая в тяжёлое финансовое положение и оттого обречённая. Успешно выступающие в ФНЛ клубы зачастую «сливают» концовку сезона, чтобы не подниматься выше (см. «Томь» в прошлые годы, динамику результатов «Торпедо» в этом).
Что бы ни заявлял Прядкин, еврокубки говорят убедительнее – уровень чемпионата просто рухнул. Наши лучшие клубы неконкурентоспособны, но при этом расслоение в таблице между ними и остальными небывало большое, а значит нижняя часть чемпионата тоже деградировала. И к этому великолепию мы добавим ещё парочку команд – у одной из них не будет стадиона, у другой – денег, у обеих – сколько-нибудь серьёзного уровня футбола.
Другой вариант, озвученный главой РПЛ – плей-офф. Давайте вспомним о проблеме чемпионата: недостаточно интенсивных матчах. Головин, играя за французского аутсайдера, говорит о совсем других скоростях и о том, что в Лиге 1 всегда всюду нужно добегать.
Как думаете, введение плей-офф мотивирует игроков в любом эпизоде играть до конца и биться, если матчи регулярного чемпионата в сущности ничего особо не решают. Пусть даже плей-офф будет введён не для всех команд, а как в Голландии, где за еврокубки играют команды с 5 по 8 места.
Но, во-первых, командам, идущим в этой группе, не будет смысла бороться за 5 и 6 позиции. Во-вторых, в чём смысл реформы только для четырёх команд чемпионата, что она изменит? Ну а если вводить плей-офф для всех, итогом будет куча проходных матчей: да, количество увеличится, но качество с интенсивностью пробьют дно и отправятся в путешествие к центру земли.
На этом фоне даже идея сокращения РПЛ до 12 команд с игрой в 3 круга не выглядит такой уж кощунственной – мне, как человеку, всю жизнь болеющему за «Крылья», с каждым годом всё сложнее формулировать смысл существования клуба для кого-то, кроме ограниченного круга заинтересованных и обогащающихся за счёт него лиц. Но на это, понятно, никто не пойдёт – не для того строили стадионы в куче городов.
Потому ситуация выглядит патовой. Больше матчей – хорошо, но играть в них некому. Больше матчей – хорошо, но играть их при «осень-весна» некогда. Так что, может, проблема всё-таки не в количестве матчей и команд, а в том, кто и как в них играет?