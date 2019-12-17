Российская Премьер-лига не проводила предметных переговоров с компанией "Яндекс" о передаче прав на трансляцию матчей РПЛ. Об этом заявил президент лиги Сергей Прядкин.
Ранее сообщалось, что "Яндекс" заинтересовался приобретением трансляций на РПЛ для своего сервиса "Яндекс.Эфир".
"Нам всегда приятен интерес от любого вещателя. Конечно, мы хотим больше и хотим определенного уровня, но пока предметных переговоров с "Яндексом" у нас не было", - цитирует Прядкина Sport24.ru.
"Эксклюзивным владельцем прав является ООО "НСТ", который управляет телеканалами "Матч". Любая компания может стать сублицензиатом на право транслировать матчи РПЛ", — заявил коммерческий директор РПЛ Павел Суворов.
В июле 2018 года телеканал "Матч ТВ" (входит в "Газпром-медиа") и РПЛ подписали новый четырехлетний контракт на трансляцию матчей РПЛ.
РПЛ не вела переговоров с "Яндексом" о передаче прав на трансляцию матчей
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