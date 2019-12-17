"Спартак" договорился о сотрудничестве с китайской провинцией Юньнань.
Благодаря соглашению московский клуб надеется на продвижение своего бренда на территории юго-западной провинции Китая. "Спартак" планирует делиться с восточными партнерами опытом работы академии и подготовки кадров, а также принимать юных китайских футболистов на стажировку.
Также московский клуб рассмотрит возможность проведения одного из зимних сборов основной команды в Куньмине, где расположена тренировочная база сборной Китая по футболу.
ФК "Спартак"
"Спартак" будет сотрудничать с китайской футбольной ассоциацией
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