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"Спартак" будет сотрудничать с китайской футбольной ассоциацией

"Спартак" договорился о сотрудничестве с китайской провинцией Юньнань.

Благодаря соглашению московский клуб надеется на продвижение своего бренда на территории юго-западной провинции Китая. "Спартак" планирует делиться с восточными партнерами опытом работы академии и подготовки кадров, а также принимать юных китайских футболистов на стажировку.

Также московский клуб рассмотрит возможность проведения одного из зимних сборов основной команды в Куньмине, где расположена тренировочная база сборной Китая по футболу.

ФК "Спартак"


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Теги: Спартак
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