По информации "СЭ", в проекте договора, который еще не подписан, содержится формула "1+1", а также предусмотрено увеличение зарплаты. Если сейчас она составляет около 1,2 млн евро в год, то по новому контракту возрастет до порядка 1,7 млн — с учетом бонусов за достижения.
Под руководством Семака "Зенит" выиграл чемпионат России в прошлом сезоне и лидирует в этом. На групповом этапе ЛЧ-2019/20 команда под его руководством заняла последнее место в своей группе и вылетела из еврокубков.
Стала известна зарплата, которую "Зенит" предложит Семаку в новом контракте
Накануне в СМИ появилась информация о том, что "Зенит" продлит контракт с главным тренером Сергеем Семаком до 2021 года. Действующее соглашение рассчитано до июня 2020 года.
Фото: официальный ФК "Зенит"
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