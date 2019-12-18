Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин стал обладателем награды "Серебряная лань", в номинации "Лучший тренер". Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивных журналистов России.
В 2019 году "Локомотив" Семина выиграл Кубок России и занял второе место в РПЛ.
Также была названа десятка лучших спортсменов уходящего года.
Это Владимир Балынец (паралимпийский спорт — пауэрлифтинг), Анастасия Войнова — Дарья Шмелева (велоспорт), Артур Далалоян, Никита Нагорный (оба — гимнастика), Инна Дериглазова (фехтование), Юлия Ефимова (плавание), Алена Косторная (фигурное катание), Вячеслав Красильников — Олег Стояновский (пляжный волейбол), Даниил Медведев (теннис) и Анжелика Сидорова (легкая атлетика).
Лучшей командой года стала сборная России по пляжному футболу, занявшая третье место на чемпионате мира.
Премия "Серебряная лань" традиционно вручается по итогам прошедшего года Федерацией спортивных журналистов России.
Семин стал лауреатом "Серебряной лани" в номинации "Лучший тренер"
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