» » Семин стал лауреатом "Серебряной лани" в номинации "Лучший тренер"

Семин стал лауреатом "Серебряной лани" в номинации "Лучший тренер"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин стал обладателем награды "Серебряная лань", в номинации "Лучший тренер". Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивных журналистов России.

В 2019 году "Локомотив" Семина выиграл Кубок России и занял второе место в РПЛ.

Также была названа десятка лучших спортсменов уходящего года.

Это Владимир Балынец (паралимпийский спорт — пауэрлифтинг), Анастасия Войнова — Дарья Шмелева (велоспорт), Артур Далалоян, Никита Нагорный (оба — гимнастика), Инна Дериглазова (фехтование), Юлия Ефимова (плавание), Алена Косторная (фигурное катание), Вячеслав Красильников — Олег Стояновский (пляжный волейбол), Даниил Медведев (теннис) и Анжелика Сидорова (легкая атлетика).

Лучшей командой года стала сборная России по пляжному футболу, занявшая третье место на чемпионате мира.

Премия "Серебряная лань" традиционно вручается по итогам прошедшего года Федерацией спортивных журналистов России.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Семин Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

РФС: Казарцев ошибся, не назначив пенальти в матче "Краснодар" — ЦСКА за фол на Чалове
Вратарь "Шальке" дисквалифицирован на 4 матча. Он вырубил соперника ударом ногой в грудь
Павлюченко: "Зенит" — лучший по составу и игре коллектив в РПЛ 3
Семин стал лауреатом "Серебряной лани" в номинации "Лучший тренер"
Павлюченко — о зависимости сборной России от Дзюбы: незаменимых нет
Бояринцев покинул "Текстильщик"
Оздоев: даже игроки "Спартака" сказали, что фол на Ларссоне не тянул на жёлтую карточку 5
В MLS появится 30-й клуб, за создание которого заплатили рекордные € 290 млн 2
Оздоев: оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы — это безобразие 2
Бенатиа: однажды Роналду попросил меня потренироваться с ним в 11 часов вечера 2
Президент "Оренбурга": 2019 год стал самым успешным для нас, но нужно двигаться вперёд
В США поддержали Озила в конфликте с правительством Китая 2
Выпуск "Красавы" о проблемах фанатов в России удалили с Youtube 15
Стала известна зарплата, которую "Зенит" предложит Семаку в новом контракте 12
В Барселоне нарисовали целующихся Пике и Рамоса. Два года назад вместо них были Месси и Роналду
Бистрович: из ЦСКА в "Барселоне" заиграли бы Акинфеев и Влашич
Экс-президент "Реала": было бы ошибкой обменять Бэйла на Погба
Санчо побил рекорд Бундеслиги, продержавшийся более 50 лет
Ургант зачитал хокку: Дзюба, не беги, иди... 9
"На такие вещи больно смотреть". Туре раскритиковал кампанию Серии А против расизма
Ибрагимович перейдет в "Эвертон" в случае назначения Анчелотти
Тренер молодежного состава "Ливерпуля" — о 0:5 от "Астон Виллы": я испытал невероятную гордость
"Ливерпуль" сыграл с "Астон Виллой" в Кубке лиги самым молодым составом в истории клуба
Терри и тренер "Астон Виллы" зашли в раздевалку "Ливерпуля", чтобы подбодрить молодых игроков 2
"Монако" с Головиным с крупным счетом проиграл "Лиллю"
"Барселона" опубликовала список игроков на матч с "Реалом"
Жена Икарди: Мауро выбрал "ПСЖ", чтобы не предать "Интер"
Вернер - первый после Герда Мюллера немец, кто забил 18 голов после 16 туров бундеслиги
"Ливерпуль" со счетом 0:5 проиграл "Астон Вилле" 4
"РБ Лейпциг" избежал поражения в матче с "Боруссией" Д, уступая со счетом 0:2 3
Все новости