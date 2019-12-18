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Оздоев: Кокорин понял, что сделал больно не себе, а близким

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев поделился мнением об одноклубнике нападающем Александре Кокорине, который около года провёл в местах лишения свободы из-за избиения нескольких человек.

"Сейчас Кокорин чувствует себя великолепно. Уровень у него всегда был в порядке. А я всегда считал его хорошим игроком и парнем, вне зависимости от всех этих событий. Все допускают ошибки. Он прекрасно понял, что он совершил. Понял, что сделал больно, в первую очередь не себе, а близким. Супруга, ребёнок, родители – они его ждали. Он это ощутил. А понимать то, что произошло, и двигаться после этого дальше – это самое главное в жизни", — сказал Оздоев в интервью "Чемпионату".


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Теги: Оздоев Кокорин Зенит
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