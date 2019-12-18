» » Божович: слухи о неустойке в моем контракте, которая не по карману "Крыльям Советов", — неправда

Божович: слухи о неустойке в моем контракте, которая не по карману "Крыльям Советов", — неправда

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал слухи о возможном увольнении с занимаемой должности.

"Заседание совета директоров будет в субботу. Там обсудим рабочие вопросы. Что касается моего будущего, все без изменений — продолжаю работу с командой.

Мы встретились руководством "Крыльев" в Москве. Обсуждали, каким я вижу будущее команды и ее результаты. Руководство ожидает, чтобы я брал ответственность на себя. Я к этому готов. Готов работать больше и вытащить команду из сложной ситуации.

Тренер всегда отвечает за результат. Если бы я думал, что виноват, на сто процентов ушел бы сам. Без вопросов. Но у нас новая команда, а так быстро ничего не построить — не поменять. Думаю, у этой команды все еще впереди. В "Крыльях" много молодых игроков, которые здорово проявили себя: Соболев, Зиньковский, Карпов, Чернов, Лысцов, Терехов. Уже этих фамилий достаточно. Надеюсь, в их успехах есть и моя заслуга.

Видел слухи о неустойке, которая не по карману клубу, но это неправда. У меня контракт составлен по законам РФ: если клуб хочет уволить меня, то должен заплатить зарплату за три месяца. А если бы я сам уходил, то тоже должен был бы заплатить за три месяца.

Но речь не о деньгах. Позиция, на которой мы находимся — не наша. Заслуживаем большего по игре. Таблица очень плотная, и ситуация такая, что все может очень быстро поменяться. Поэтому я и хочу продолжить работу. Считаю, игроки доверяют мне и хотят со мной работать. Так что вопрос не в деньгах, а в спортивных принципах", — сказал Божович в интервью Sport24.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Божович Крылья Советов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Божович: у меня была операция на носовой перегородке, поэтому пропал из публичного пространства
УЕФА представил официальный мяч плей-офф Лиги Европы
Божович: слухи о неустойке в моем контракте, которая не по карману "Крыльям Советов", — неправда 1
Милнер: "Ливерпуль" должен привыкнуть выигрывать трофеи
"Рамблер" отозвал иск к Twitch на 180 миллиардов из-за показа матчей АПЛ
Тухель: у нас хорошие отношения с Неймаром, мы наслаждаемся его игрой 1
Оздоев: Кокорин понял, что сделал больно не себе, а близким
Экс-президент "Рубина": я изначально был против назначения Шаронова
Венгер — о возможном назначении Артеты на пост главного тренера "Арсенала": у него нет опыта
18 декабря Минамино пройдет медосмотр перед своим переходом в "Ливерпуль"
Арустамян: ЦСКА готов потратить на форварда порядка 5-6 млн евро 8
Марадона: лучшим игроком был Ди Стефано, он превосходил даже меня
Алонсо отрицает, что станет ассистентом Артеты в "Арсенале"
Это цензура? Выпуск Савина о фанатах удалили с YouTube, но мы зафиксировали главное 4
Сарри: я очень опасался, что нам попадется "Реал" в 1/8 финала Лиги чемпионов
Дзюба обошел Кокорина, Мамаева, Хабиба и Овечкина в рейтинге российских персон года 17
Бояринцев — об увольнении из "Текстильщика": результаты не лучшие, все закономерно 2
Де Йонг: Месси намного лучше всех остальных. Каждый соперник нервничает, когда играет против Лео
РФС: Казарцев ошибся, не назначив пенальти в матче "Краснодар" — ЦСКА за фол на Чалове 7
Вратарь "Шальке" дисквалифицирован на 4 матча. Он вырубил соперника ударом ногой в грудь 1
Павлюченко: "Зенит" — лучший по составу и игре коллектив в РПЛ 13
Семин стал лауреатом "Серебряной лани" в номинации "Лучший тренер"
Павлюченко — о зависимости сборной России от Дзюбы: незаменимых нет 1
Бояринцев покинул "Текстильщик"
Оздоев: даже игроки "Спартака" сказали, что фол на Ларссоне не тянул на жёлтую карточку 7
В MLS появится 30-й клуб, за создание которого заплатили рекордные € 290 млн 2
Оздоев: оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы — это безобразие 3
Бенатиа: однажды Роналду попросил меня потренироваться с ним в 11 часов вечера 2
Президент "Оренбурга": 2019 год стал самым успешным для нас, но нужно двигаться вперёд
В США поддержали Озила в конфликте с правительством Китая 3
Все новости