Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал слухи о возможном увольнении с занимаемой должности.
"Заседание совета директоров будет в субботу. Там обсудим рабочие вопросы. Что касается моего будущего, все без изменений — продолжаю работу с командой.
Мы встретились руководством "Крыльев" в Москве. Обсуждали, каким я вижу будущее команды и ее результаты. Руководство ожидает, чтобы я брал ответственность на себя. Я к этому готов. Готов работать больше и вытащить команду из сложной ситуации.
Тренер всегда отвечает за результат. Если бы я думал, что виноват, на сто процентов ушел бы сам. Без вопросов. Но у нас новая команда, а так быстро ничего не построить — не поменять. Думаю, у этой команды все еще впереди. В "Крыльях" много молодых игроков, которые здорово проявили себя: Соболев, Зиньковский, Карпов, Чернов, Лысцов, Терехов. Уже этих фамилий достаточно. Надеюсь, в их успехах есть и моя заслуга.
Видел слухи о неустойке, которая не по карману клубу, но это неправда. У меня контракт составлен по законам РФ: если клуб хочет уволить меня, то должен заплатить зарплату за три месяца. А если бы я сам уходил, то тоже должен был бы заплатить за три месяца.
Но речь не о деньгах. Позиция, на которой мы находимся — не наша. Заслуживаем большего по игре. Таблица очень плотная, и ситуация такая, что все может очень быстро поменяться. Поэтому я и хочу продолжить работу. Считаю, игроки доверяют мне и хотят со мной работать. Так что вопрос не в деньгах, а в спортивных принципах", — сказал Божович в интервью Sport24.
Божович: слухи о неустойке в моем контракте, которая не по карману "Крыльям Советов", — неправда
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