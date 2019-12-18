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"Спартак" продлил контракт с Педро Рошей до 2023 года

Как стало известно Sport24, "Спартак" продлил контракт с бразильским форвардом Педро Рошей. Новое соглашение с футболистом рассчитано до лета 2023 года.

Роша следующий год, вероятнее всего, проведет в аренде во "Фламенго". По соглашению между российским и бразильским клубами "Спартак" заработает на аренде форварда, кроме того, "Фламенго" будет выплачивать 100% зарплаты игроку. Также в арендном соглашении прописана возможность выкупа Роши.

Ранее Роша на правах аренды выступал за "Крузейро". На его счету 33 матча и 4 гола в составе бразильской команды.

25-летний футболист перешел в "Спартак" из "Гремио" в 2017 году за 12 миллионов евро. Всего бразилец провел за москвичей 19 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.


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Теги: Спартак Педро Роша
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