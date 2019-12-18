Стало известно расписание Кубка Париматч Премьер, который пройдет в Дохе с 1 по 9 февраля. Об этом сообщает ТАСС.
На турнире выступят четыре команды: московские "Локомотив" и "Спартак", "Ростов", а также сербский "Партизан".
1 февраля. "Локомотив" — "Партизан", "Спартак" — "Ростов".
4 февраля. "Ростов" — "Партизан".
5 февраля. "Спартак" — "Локомотив".
8 февраля. "Спартак" — "Партизан".
9 февраля. "Ростов" — "Локомотив".
"Спартак" победил в первом розыгрыше подобного кубка, который прошел в январе 2019 года в Дохе, победителем второго турнира, прошедшего в июле нынешнего года в Австрии, стал "Краснодар".
Стало известно расписание Кубка Париматч Премьер
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