Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко рассказал о планах клуба в ближайшее трансферное окно.
— Кандидатов на расставание не озвучите?
— Нет.
— Ну хорошо — список этот большой?
— Небольшой.
— Четыре-пять фамилий?
— Примерно так.
— Какие надежды возлагаете на белорусов Ковалева и Громыко, которые приходят сейчас из солигорского "Шахтера"?
— Сборы покажут. До марта время еще есть. Я все это время был на связи с их главным тренером. Плюс за сборную они себя хорошо проявляли, играя с такими командами, как сборная Германии. Неплохо выглядели. Мы на них возлагаем надежды.
— Кроме белорусов еще кого-то ждете зимой?
— Пока разговариваем. Хотелось бы.
Myslo Город
Тульский "Арсенал" планирует расстаться с 4-5 футболистами
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