Тульский "Арсенал" планирует расстаться с 4-5 футболистами

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко рассказал о планах клуба в ближайшее трансферное окно.— Нет.— Небольшой.— Примерно так.— Сборы покажут. До марта время еще есть. Я все это время был на связи с их главным тренером. Плюс за сборную они себя хорошо проявляли, играя с такими командами, как сборная Германии. Неплохо выглядели. Мы на них возлагаем надежды.— Пока разговариваем. Хотелось бы.