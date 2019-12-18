Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал, при каких обстоятельствах клуб сможет покупать игроков за 40 миллионов евро.
— Сможет ли "Спартак" в ближайшее время конкурировать с "Зенитом" по тратам на игроков?
— Чтобы кого-то приобретать, нужно кого-то продавать. Сможем ли мы покупать игроков за сорок миллионов? Когда будем продавать кого-то за сорок, тогда сможем и купить кого-то за сорок. Если будем доводить наших игроков до определенного уровня и продавать за большие деньги — сможем тратить большие деньги на покупки. А лучше вообще покупать дешево, а продавать дорого.
Но доводить молодых игроков до определенного уровня и продавать — не главная цель "Спартака". Главная цель "Спартака" — бороться за титулы с теми игроками, которых берем.
— "Спартак" на сегодня — середняк российского футбола?
— Ни в коем случае. На данный момент "Спартак" находится на десятом месте, но он никак не середняк. "Спартак" — клуб с амбициями. Большой клуб с большой историей. "Спартак" находится в стадии обновления, в стадии инвестиций в будущее.
Sport24.ru
Цорн: "Спартак" находится на 10-м месте, но он никак не середняк российского футбола
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