В Тольятти прошло судебное заседание по иску к 18-летнему футболисту "Локомотива" Максиму Мухину. В ходе слушаний сторона истца попросила о переносе процесса на другую дату для ознакомления с новыми материалами дела. На заседании, открытом для посещения СМИ, присутствовали родственники Мухина.
Судья Тарасюк удовлетворила прошение и перенесла заседание на 15 января. Сообщается, что стороны рассматривают для себя возможность заключения мирового соглашения.
Напомним, на Мухина подала иск сторона, представляющая Анатолия Платова, который был посредником футболиста при переходе в "Крылья Советов". По мнению Платова, игрок допустил ряд нарушений при одностороннем расторжении договора, из-за чего должен выплатить компенсацию в размере € 350 тыс.
"Чемпионат"
В Тольятти прошло заседание по иску в размере € 350 тысяч к 18-летнему игроку "Локомотива"
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