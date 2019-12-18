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Мухин: агент приехал к деду за город со здоровым бугаем. Крыша поехала

Футболист "Локомотива" Максим Мухин рассказал о своём несостоявшемся переходе в ЦСКА.

"В "Локо" меня позвал селекционер Александр Сорочинский. Мы знакомы два года — ещё с ЦСКА, куда я ездил на просмотр. Не уверен точно, но подозреваю, что меня туда не взяли, потому что там тоже была история, связанная с Платовым. Почему? Когда приходил в «Локомотив», он хотел пристроить другого человека из академии им. Коноплёва. Сказал, что, если его не возьмут, он не отдаст им меня. Есть подозрения, что в ЦСКА было то же самое. Потому что, когда я приехал туда на просмотр, в клубе сказали, что я им подхожу и для меня готовят контракт. А потом всё резко изменилось.

Когда я разорвал с ним договор, Платов приехал к моему деду. Мог позвонить ему или встретиться с ним в городе, но вместо этого на пару с каким-то здоровым бугаем заявился к нему на дачу за город. Дед сказал, что я ни в какой «Зенит» не поеду. Платов молча закрыл дверь и ушёл. После этого вопросы решаются только через суд. Когда он приехал к деду, понял, что с таким человеком больше даже говорить неохота. Крыша у человека поехала", - цитирует Мухина "Чемпионат".


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