Футболист "Локомотива" Максим Мухин прокомментировал поданный к нему иск в размере € 350 тыс.
"В 16 лет я перешёл в "молодёжку" "Крыльев Советов", а в 17 оказался в "Локомотиве". Всё это время сотрудничал с одним человеком, Анатолием Платовым. Познакомился с ним ещё в академии, мне его посоветовали тренеры. На тот момент был неопытен в этих вопросах, поэтому пришлось согласиться. Он агент? Ну как агент, без лицензии. Просто помогал мне решать какие-то вопросы.
Вариант с "Локомотивом" тоже организовал не он, меня пригласил знакомый селекционер из клуба. Платов договаривался о моментах, связанных с переездом, — о билетах и прочем. Поначалу говорил, что ведёт переговоры о контракте. Но в какой-то момент сказал: "Контракт — кабала, поехали отсюда". При этом все контракты "Локомотива" — однотипные, и ничего такого там не было. А он всё: кабала, кабала. Предложил ехать в "Зенит". Я не захотел, и после этого у нас начались разногласия.
После этого понял, что наши отношения не складываются. Он сказал, что я не имею права подписывать контракт, штрафом мне угрожал. При этом, повторюсь, у него даже лицензии агента не было. Ничего ему не ответил и принял решение остаться в "Локомотиве". В ответ он прислал мне счёт — € 350 тысяч", - цитирует Мухина "Чемпионат".
Мухин - об иске в € 350 тысяч: всё началось, когда я отказался ехать в "Зенит"
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