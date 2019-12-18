Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн подтвердил, что нападающий команды Педро Роша близок к аренде во "Фламенго".
— Педро Роша продолжит карьеру в Бразилии?
— Мы ведем переговоры о его аренде с "Фламенго".
— Тедеско даже не захотел посмотреть на Рошу на сборах и познакомиться с его возможностями?
— У Тедеско есть понимание того, что в его распоряжении должны быть 19-20 полевых игроков и два-три вратаря, больше ему не надо. Доменико устраивает эта команда, тем более в линии атаки. Если у Роши хорошо получается играть в Бразилии, и он востребован там, зачем рисковать и лишний раз смотреть на него здесь? Педро может перейти в стан чемпиона Бразилии, а "Спартак" — заработать на этой аренде. Всю зарплату игроку будут платить бразильцы, плюс есть хорошая опция дальнейшей продажи. Еще перед последней арендой клуб переподписал с ним контракт до 2023 года.
Sport24
Цорн: если у Роши хорошо получается в Бразилии, зачем лишний раз смотреть на него здесь?
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