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Цорн: Тедеско - тренер с большими перспективами в Европе, но приехал в "Спартак" не из-за денег

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн высказал мнение о главном тренере красно-белых Доменико Тедеско.

— За прошедший календарный год в "Спартаке" сменилось четыре тренера. Можно ли сказать, что сейчас ситуация успокоилась и клуб нашел подходящего кандидата?

— Ну, при мне сменился только один тренер. Но если вам интересно мое мнение, считаю, что тренеру нужно давать время поработать. А если продолжать менять специалистов в таком темпе, то болельщики вечно могут слушать, что команда строится. Очень надеюсь, что сейчас у Доменико Тедеско будет время поработать, наладить игровые связи, привить свой почерк и видение футбола. И он будет для нас долгосрочным проектом. Когда совет директоров давал одобрение на приход в клуб Тедеско, мы сразу оговорили: будем требовать от тренера результата в следующем сезоне.

— За последние 15 лет "Спартак" ни разу не тренировал опытный тренер-победитель — в отличие от "Зенита", который приглашал Виллаш-Боаша, Манчини или Луческу. Молодые тренеры — изначальный выбор руководства клуба?

— Перечисленные вами тренеры ехали в Россию либо за большими деньгами, либо уже, как говорят, с ярмарки. Тедеско однозначно приехал к нам не из-за денег — общий бюджет на тренерский штаб у нас практически не изменился. Вообще считаю, что мы должны смотреть на него под другим углом. Тедеско — представитель новой волны, "штучный товар", который сейчас и в тренде, и в дефиците одновременно. В Европе есть спрос на новых молодых специалистов, таких как Тедеско или Нагельсман. Доменико — тренер с большими перспективами в Европе. Прежде чем принять наше предложение, Тедеско отказался от предложения из Германии, у него были варианты в Италии и Англии. Доменико — востребованный в Европе специалист, который выбрал "Спартак". И это событие, которое безусловно идет в плюс для РПЛ. Его выбор не был основан на больших деньгах или каких-то экспериментах. Он поверил в наш проект и решил, что сможет вместе с нами его реализовать.

— Как вы отреагировали на слова Тедеско после матча с "Ростовом": "Надеюсь, мы увидимся тут в марте, и я еще буду тут"?

— Он сказал это в шутку. Регулярно общаемся с Доменико, он рассказывает о своих впечатлениях от пресс-конференций. Удивительно, как вообще людям приходит в голову спрашивать тренера о возможной отставке, когда он провел в команде всего семь недель. Тедеско не провел ни одного сбора, не успел привить команде свой стиль, а его уже спрашивают о том, не боится ли он встречи с главным акционером. Все адекватные люди понимают: тренеру нужно время. Думаю, в целом он выстроил с прессой правильные и хорошие отношения.

Sport24.ru


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Теги: Тедеско Цорн Спартак
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