Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о том, что клуб расторг контракт с защитником сборной России Федором Кудряшовым.
"Да, мы расторгли контракт с Федором. По какой причине? Не хочу говорить", - цитирует Рубашко Sport24.ru.
Кудряшов подписал контракт с "Сочи" минувшим летом на правах свободного агента. До этого он выступал за турецкий "Истанбул Башакшехир", "Рубин", "Ростов", "Терек", "Краснодар", "Томь", "Химки" и "Спартак".
В текущем сезоне 32-летний футболист отыграл за "Сочи" 16 матчей, в которых забил 1 гол. В его активе 35 матчей за сборную России.
"Сочи" подтвердил информацию о расторжении контракта с Кудряшовым
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