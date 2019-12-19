"Могли ампутировать ногу, но все обошлось". Хозин рассказал о тяжелой травме в "Урале"

Бывший защитник "Урала" Владимир Хозин, ныне выступающий за "Нижний Новгород" рассказал о том, почему покинул клуб из Екатеринбурга.
"У меня была очень тяжёлая травма, из-за которой я оказался вне футбола на два года. Не получилось остаться в "Урале", к сожалению. Если бы там на меня рассчитывали, то думаю, что до сих пор выступал бы в Екатеринбурге. Но что произошло, то произошло. Появился вариант с "Нижним Новгородом", я подумал, что это хороший шанс вернуться в большой футбол после двухлетнего перерыва. Да и команда у нас с амбициями.
Я тоже думаю, что мне могли дать возможность проявить себя, но у главного тренера было своё видение на этот счёт. У меня была какое-то время поддержка со стороны клуба, но затем она резко пропала. Сказали перед самым началом чемпионата, чтобы я искал себе другой вариант продолжения карьеры. Хотя изначально говорили совсем другие вещи. На тот момент все команды уже укомплектовались, и в России идти было уже совершенно некуда, даже на сборы не мог ни с кем поехать. Не понравилось такое отношение ко мне со стороны "шмелей".
Что касается травмы, была проблема с сухожилием и задней поверхностью бедра. Сделал операцию, врачи сказали, что всё прошло хорошо. Через некоторое время у меня поднялась температура, которая держалась три недели. Врачи "Урала" были в курсе моего состояния, отправляли меня в клинику проходить обследование, сдавать анализы. Мне сначала сказали, что у меня какая-то неизвестная лихорадка. А оказалось, что у меня там развивалась инфекция. Я был на контакте с врачами из Финляндии, где меня и оперировали, но сказали, что ничего страшного, такое бывает. Затем у меня открылся шов, и оттуда начало что-то вытекать. Однако мне не поверили, что такое бывает, пришлось ехать к ним и делать пункцию. Обнаружили стафилококк, но сказали, что всё хорошо, он умрёт через пару дней. В итоге же запустили всё так, что пришлось ногу "чистить". Пока сделал визу, дождался момента, пока доктор вышел из отпуска, — там почти месяц прошёл. А я всё ходил, и из ноги вытекала жидкость.
Мне сделали повторную операцию, вроде бы всё "прочистили". Но нога продолжала болеть. Думали, что всё в конечном счёте притрётся и будет нормально, что ничего страшного в болевых ощущениях нет. Сделали МРТ, там ничего криминального не было. Но боль не уходила со временем, а даже усиливалась во время тренировок. После завершения сезона вроде бы всё нормализовалось, но уже на первых занятиях на сборах вновь появились ощущения не самые приятные. Сделал очередное МРТ, и тут медики в один голос заговорили: "Друг, у тебя инфекция". Я не мог в это поверить, меня же уверяли, что всё будет нормально. Финские лекари посоветовали помазать мазью специальной, сказав, что наши врачи ошиблись и никакой инфекции в моей ноге нет. Я для самоуспокоения отправил свои данные в Германию, а там медики сказали, что всё очень плохо, и они ничем мне уже помочь не могут.
Потом отправил все снимки в Италию, и мне подтвердили, что проблемы с ногой серьёзные. Приехал к ним, и полтора месяца там разбирались в том, что у меня за инфекция. Сдавал все анализы, но они не показывали того, есть ли у меня там что-то или нет. А там всё засело очень глубоко, прямо у кости. Год в итоге антибиотики пить пришлось. Спасибо, что профессор хороший разобрался, а то у меня инфекция распространилась уже по всей мышце. Можно сказать, что в Риме мне просто спасли ногу.
Да, могли ампутировать. Но мне они этого не говорили, сообщили данную информацию жене. Они стараются такое не говорить пациенту, чтобы тот был на позитивной ноте. Мне сообщили, что через четыре-пять месяцев всё будет в порядке, а жене — что у меня уже кость почернела от действия микробов. Если не помогли бы их манипуляции, мог остаться и без ноги", — цитирует Хозина news.ru.
"Могли ампутировать ногу, но все обошлось". Хозин рассказал о тяжелой травме в "Урале"
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