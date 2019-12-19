"Следите за собой, а то умрете у поля". Попов поздравил Карпина с 2-летием работы в "Ростове"

19 декабря ровно два года с того момента, как Валерий Карпин был назначен главным тренером нашего клуба ?— Football Club Rostov (@rostovfc) December 19, 2019
По этому случаю игроки «Ростова» записали ролики для Георгича.
Ивелин Попов наконец получил шанс отдать должок за поздравление к своему дню рождения ?#ФКРостов #Карпин pic.twitter.com/2CNRkzAma0
Самое яркое обращение прозвучало от болгарского полузащитника Ивелина Попова.
"Валерий Георгиевич, привет! Поздравляю Вас с юбилеем. Желаю Вам, чтобы Вы еще как минимум десять лет возглавляли "Ростов". Назовите сына Ивелином. Следите за собой. Уже такой возраст. Не умрите рядом с полем, потом будем плакать все вместе", — сказал Попов.