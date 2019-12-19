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"Я четко услышал, что клуб хочет расти". Федотов рассказал о решении возглавить "Сочи"

Бывший главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов рассказал о том, как принял решение возглавить "Сочи".

"Разговоров и разной информации было много, но окончательно все решилось уже после игры в Тамбове (7 декабря — прим.). Мы обговаривали, что финальное решение примем только по окончании первой части чемпионата. Можно сказать, это было мое условие. Так и получилось. После игры с "Тамбовом" я объявил ребятам, что это был наш последний матч. На следующий день "Сочи" принимал "Рубин". На этой игре я уже присутствовал, после матча меня представили команде в качестве главного тренера.

Одна из причин — это настойчивость руководства "Сочи", которое хотело видеть меня во главе команды. Я четко и ясно услышал, что клуб хочет расти, развиваться. Есть хорошие стратегические задачи по развитию команды. Плюс великолепная инфраструктура. Для себя рассматриваю этот шаг как новый вызов в карьере. В какой-то момент я почувствовал, что этот шаг необходимо сделать. Есть внутреннее ощущение правильности решения.

Цели на сезон? В данный момент "Сочи", к сожалению, находится внизу таблицы, но в нынешнем сезоне очень высокая плотность. У нас есть время зимой, чтобы подготовить команду и решить проблемы. Первое — остаться в РПЛ, второе — быть как можно выше в таблице. Ясно, что сражения будут нешуточными.

"Оренбург" — это устоявшийся бренд, который гармонично развивается и будет еще расти. Ясно, бывают сложности, иногда не все идет гладко, но команда узнаваемая. У клуба есть своя история. Более того, часть меня, моего сердца навсегда останется в "Оренбурге". Отдельно хочу сказать про болельщиков. Я им очень благодарен, и они точно заслуживают того, чтобы в городе была хорошая команда Премьер-лиги", — приводит слова Федотова РИА Новости.

ФК "Сочи" провел 18 матчей в РПЛ и занимает последнее место в турнирной таблице (15 очков).


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Теги: Федотов Сочи
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