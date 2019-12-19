ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных сборных. Сборная России осталась на 38-м месте с 1470 очками.
В топ-50 произошло только одно изменение — сборная Южной Кореи поднялась с 41-го места на 40-е.
Топ-10 сборных в рейтинге ФИФА:
1. Бельгия – 1765 очков
2. Франция – 1733
3. Бразилия – 1712
4. Англия – 1661
5. Уругвай – 1645
6. Хорватия – 1642
7. Португалия – 1639
8. Испания – 1636
9. Аргентина – 1623
10. Колумбия – 1622
…
24. Украина – 1537
38. Россия – 1470
Sports.ru
Россия осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА
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