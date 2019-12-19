Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от перенесённого матча 10-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Реал» (0:0).
«Честно говоря, я смотрел первый тайм, а потом заснул. Но не из-за того, что был грустный футбол. Смотреть «Барселону» — всегда большое наслаждение для меня. Я просто сильно устаю. С другой стороны, встретились две команды, находящиеся в нынешнем сезоне не в лучшем своём состоянии. Те проблемы, которые они испытывают в сезоне, вчера мы увидели. Но на самом деле было высокое мастерство, например в отборе. Каземиро, по-моему, пяткой вслепую отобрал. Вы часто это видите в России? Просто нашла коса на камень.
Я в 2007 году побывал на «класико», и это тоже было грустное зрелище. Тогда «Реал» выиграл 1:0, а футбол, мне кажется, был ещё скучнее. Такие матчи тоже случаются», — передаёт слова Аршавина Чемпионат.
Аршавин: смотреть "Барселону" - всегда большое наслаждение для меня
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