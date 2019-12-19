Фабиан Фара, агент полузащитника Лукаса Сантоса, который осенью на правах аренды выступал за ЦСКА, подтвердил, что футболист не вернется в московский клуб.
«ЦСКА не стал выкупать трансфер Сантоса, Лукас не вернется в команду зимой. Пока он остается в «Васко», которому принадлежат права на игрока», — сказал Фара.
ЦСКА арендовал Сантоса у «Васко да Гама» в сентябре за 200 тыс. евро. Срок арендного соглашения был рассчитан до конца декабря и предусматривал опцию выкупа. Сообщалось, что стоимость выкупа 20-летнего вингера составляет 4,8 млн евро.
Сантос провел за российский клуб пять матчей, не отметившись результативными действиями.
Sport24
Агент: ЦСКА не стал выкупать трансфер Лукаса Сантоса
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