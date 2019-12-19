» » Пьяца вновь интересен "Зениту"

Пьяца вновь интересен "Зениту"

"Зенит" возобновил интерес к полузащитнику "Ювентуса" Марко Пьяца, сообщает ФАН.

Питерцы уже пытались приобрести футболиста в 2017 году, но сделать это не удалось.

"Зенит" рассматривает вариант с хорватом на случай продажи Себастьяна Дриусси, в услугах которого заинтересован ряд клубов, включая "Интер" из Майами.

Пьяца играет в "Ювентусе" с 2016 года, куда за 23 млн евро перешел из загребского "Динамо". В нынешнем сезоне Марко Пьяца на поле в составе старой синьоры еще не выходил.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Пьяца Ювентус Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)
Серия А 2019/20
# Команда И О
1 Ювентус 17 42
2 Интер 16 39
3 Лацио 16 36
4 Рома 16 32
5 Кальяри 16 29
6 Аталанта 16 28
...
20 СПАЛ 16 9
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Зенит 19 45
2 Краснодар 19 35
3 Ростов 19 34
4 ЦСКА 19 34
5 Локомотив 19 34
6 Арсенал Тула 19 25
...
16 Сочи 18 15
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Яя Туре: из-за расизма мой сын не играет в футбол
Колосков: Ле Таллек хочет получить русский паспорт? А кто это?
Агент Поляруса: есть конкретные предложения из РПЛ
Максименко на воротах в составе лучших игроков первой части сезона. А где-то рядом - Мелкадзе 6
Слуцкий подписал с "Рубином" контракт на пять лет 13
Левандовски вышел на чистое 3-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю Бундеслиги
"Рубин" анонсировал назначение Слуцкого 2
Семин: в "Мордовии" ле Таллек выделялся 1
М. Кержаков: после матча с "Динамо" я и со снотворным не смог уснуть
Рок-н-ролл мертв, а «Рубин» ещё нет. В Казань приехал Слуцкий - на пять лет 6
Тебас временно возглавил Ла Лигу
Буффон: я окажу себе медвежью услугу, если завершу карьеру сейчас
"Арсенал" перенес пресс-конференцию, чтобы подготовиться к презентации Артеты
Пьяца вновь интересен "Зениту" 5
Агент: ЦСКА не стал выкупать трансфер Лукаса Сантоса 8
Аршавин: смотреть "Барселону" - всегда большое наслаждение для меня 1
БАТЭ расстался со своим главным тренером 1
Абрамович отправлял Анчелотти вопросительные знаки после неудачных матчей "Челси" 2
Аршавин: c Малкомом и Кокориным "Зенит", возможно, начнет играть в другой футбол 1
Россия осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА 3
Путин: чемпионат Европы по футболу будет. WADA же деньги за билеты не вернет? Это ерунда 8
Роналду: у меня были проблемы с коленом, но сейчас всё в порядке
Сарри — о голе Роналду: казалось, он висел в воздухе бесконечно
"Тоттенхэм" готов выделить средства Моуринью на зимнее трансферное окно
Федотов: с моей стороны будет неэтично приглашать в "Сочи" игроков "Оренбурга" 5
"Я четко услышал, что клуб хочет расти". Федотов рассказал о решении возглавить "Сочи" 2
"Могли ампутировать ногу, но все обошлось". Хозин рассказал о тяжелой травме в "Урале"
В массовых столкновениях с полицией в Барселоне пострадали 60 человек
Буффон назвал матч против "Сампдории" игрой с особым смыслом
Терехов может перейти из "Оренбурга" в "Сочи" 1
Все новости