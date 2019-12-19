"Зенит" возобновил интерес к полузащитнику "Ювентуса" Марко Пьяца, сообщает ФАН.
Питерцы уже пытались приобрести футболиста в 2017 году, но сделать это не удалось.
"Зенит" рассматривает вариант с хорватом на случай продажи Себастьяна Дриусси, в услугах которого заинтересован ряд клубов, включая "Интер" из Майами.
Пьяца играет в "Ювентусе" с 2016 года, куда за 23 млн евро перешел из загребского "Динамо". В нынешнем сезоне Марко Пьяца на поле в составе старой синьоры еще не выходил.
Пьяца вновь интересен "Зениту"
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