Максименко на воротах в составе лучших игроков первой части сезона. А где-то рядом - Мелкадзе

Сборная самых полезных за последние шесть месяцев.
Александр Максименко, «Спартак»
За прошедший отрезок сложно определить исключительно лучшего вратаря. Гильерме ошибался, Акинфеев и Сафонов выдавали мощные матчи совсем не регулярно. Лунев вообще заболел – и уступил место на заключительный этап Кержакову. Максименко тоже сбавил к зиме, но старт сезона в исполнении кипера «Спартака» просто космос.
Если бы не Максименко, красно-белые после 19-ти матчей притормозили бы не на десятой строчке, а в зоне прямого вылета. В первом же туре против «Сочи», с «Ростовом» на выезде, с домашним «Динамо», «Туном» - и так далее – Максименко тащил свою команду.
Да и справедливо, что ближе к перерыву мы говорили о Максименко реже. Всё-таки с приходом Тедеско наладился порядок в обороне.
Альтернатива: Юрий Дюпин, «Рубин»
Для кипера Дюпина тяжело складывается уже второй год. В прошлом сезоне он чуть ли не один (в отдельных матчах так уж точно) отстаивал честь безденежного «Анжи». Теперь пришлось терпеть партнёров по безвольному «Рубину» Шаронова.
У Дюпина были неудачные игры (против «Зенита» и «Краснодара»), но вратарь тащил Казань в целом ряде матчей. Без него Слуцкому пришлось бы подхватывать команду, где всё намного хуже.
Сергей Петров, «Краснодар»
Вероятнее всего текущий сезон получится для Петрова самым результативным в карьере. На данный момент у него 2+3, пять очков защитник набирал и раньше, но только по итогам всего чемпионата – а впереди ещё добрая треть.
Петров настолько вовлечён в атакующую игру «Краснодара», что обогнал по итогам половины года самого Марио. Кто бы мог поверить до старта чемпионата?
Альтернатива: Марио Фернандес, ЦСКА
Мы были уверены, что Марио в очередной раз станет лучшим правым защитником лиги, но Фернандесу не хватило стабильности. Под конец календарного года он просел окончательно – последнее результативное действие Марио (всего 2+2 за 19 матчей) в чемпионате датируется ещё сентябрём. Одного огненного матча против «Спартака» всё же недостаточно.
Бранислав Иванович, «Зенит»
Уверенный опытный серб – ключевой столп лучшей обороны лиги в текущем сезоне. Питерцы пропустили всего девять мячей, а Иванович к тому же забил три: кандидатура не требует лишних пояснений.
Любопытно вдвойне – действительно ли «Зенит» не планирует продлевать контракт с такой глыбой?
Альтернатива: Александр Мартынович, «Краснодар»
Незаменимый лидер «Краснодара». Когда белоруса не оказывалось на поле, у «быков» сразу возникали проблемы – в команде просто нет человека, способного заменить капитана.
Игорь Дивеев, ЦСКА
Молодой защитник достаточно ошибался по ходу сезона. Из свежего – проигранный забег возрастному Луценко в домашней игре против «Арсенала». Но вместе с тем за полгода Дивеев окреп, и Гончаренко решился строить оборону именно вокруг него. Не оставляя молодого футболиста без упрёков, фиксируем его рост - центральные защитники нужны в сборную.
Альтернатива: Ярослав Ракицкий, «Зенит»
Если бы украинский футболист клал в текущем сезоне такую же красоту, как и в прошлом, вопросов бы не осталась вообще – центр обороны заняли бы игроки «Зенита». Но Ракицкий сбавил в этом компоненте, а это одна из самых сильных его сторон. Без поцелуев Оздоева магия не работает.
Юрий Жирков, «Зенит»
Обычно Юрий выходил играть выше, но юридически его амплуа – защитник. Из-за возраста (особенно это важно на фланговой позиции) Жирков не может играть регулярно, но когда легенда появлялась на поле – делала команду лучше. На его счету два победных гола (особенно мощный в матче против «Спартака») и две голевые передачи. Судя по слухам, летом «Зенит» расстанется не только с Ивановичем, но и с Жирковым.
Альтернатива: Дуглас Сантос, «Зенит»
Менее интересный вариант, чем с Жирковым, но ничуть не менее заслуженный. Сантос хорошо включился в состав «Зенита» и вопросов по нему практически нет (за исключением отдельных провалов – но они возникают у всех). По статистике Сантос лучший левый защитник РПЛ, так что этот сезон ему более чем дается.
Алексей Ионов, «Ростов»
Были опасения, что при новой формации дончан Ионов потеряется, потому что его сильные стороны (поиск пространства, рывки) куда проще использовать на контратаках, но форвард адаптировался и оказался ключевым игроком команды и при позиционных наступлениях. Пять голов и шесть голевых передач в этом сезоне наглядно иллюстрируют степень полезности Ионова в новом «Ростове».
Альтернатива: Зелимхан Бакаев, «Спартак»
Бакаев оказался не в том клубе и не в тот сезон, но хавбек делает всё, чтобы не только выделиться самому, но и вытащить клуб из того мрака, в котором он находится. У Бакаев три гола и восемь голевых передач, после Тулы полузащитник вернулся мотивированный и уверенный в себе, его даже не беспокоит очередная смена амплуа при новом тренере. Осталось лишь подтянуть партнёров.
Вильмар Барриос, «Зенит»
Насчёт опорной зоны поспорить не получится, потому что Барриос здесь вне конкуренции. К сожалению, у полузащитника не всегда получается выгрызать центр в Лиге чемпионов, как в РПЛ, но снижение качества в конкретной ситуации объяснимо. Барриос – одна из ключевых причин, почему «Зенит» пропускает так мало.
Альтернатива: Магомед Оздоев, «Зенит»
На вопрос, почему в сборной первой части чемпионата так много игроков «Зенита», вам ответит турнирная таблица. А мы переходим к Оздоеву.
Полузащитник в 2019-м вышел на новый для себя уровень. Он стал не только вызываться в сборную, но и забивать за неё, оформил три мяча в этой РПЛ (и две голевые) и прибавил практически во всех компонентах – движении, отборе и даже, кажется, в скорости. Правда, иногда подводит характер: вторую жёлтую в матче против «Спартака» извинить никак не получится.
Гжегож Крыховяк, «Локомотив»
Если бы не главный машинист всего Черкизово, то «Локомотив», вероятно, развалился ещё раньше, а не за полтора месяца до нового года. Гжегож наколотил восемь голов (он идёт в лидирующей группе гонки бомбардиров) и вытаскивал для команды отдельные матчи целиком – например, против «Тамбова» на выезде.
Правда, и здесь не обойдётся без ложки дёгтя. То ли из-за повреждений, то ли из-за усталости поляк на какой-то момент сник (гостевая игра против «Уфы» и привезённый пенальти), а потом так и не смог вновь допрыгнуть до космоса. Но результат все равно роскошный.
Альтернатива: Матиас Норманн, «Ростов»
Внезапно приехавший летом из Норвегии глубинный плеймекер стал одним из козырей карпинского «Ростова». Мало того, что Норманн умеет переживать кошмарные удары вроде атаки Швеца из «Ахмата», а потом ещё и класть по «девяткам» из-за пределов штрафной – норвежец очень здорово конструирует позиционные атаки и вообще радует культурой обращения с мячом.
Никола Влашич, ЦСКА
У хорвата сложно получалось в Лиге Европы, полузащитник не мог забивать даже из самых очевидных ситуаций, а вот на внутренней арене, несмотря на локальные провалы («Арсенал» и «Динамо»), Никола провёл чрезвычайно достойный отрезок. На счет атакующего полузащитника больше голов, чем у того же Чалова, и больше голевых передач – а ещё отдельные подвиги вроде игры с «Крыльями», когда весь ЦСКА не мог ничего поделать.
Альтернатива: Хорен Байрамян, «Ростов»
При новых игровых принципах Карпину наконец-то понадобился Байрамян, и Хорен возложенные ожидания оправдал с лихвой. 4+4 за 17 матчей, дикая вовлечённость в игру и тонкие передачи делают хавбека одним из лучших игроков «Ростова» в текущем сезоне несмотря на то, что статистика у него не самая мощная.
Чтобы было нагляднее, возьмем хотя бы игру против «Спартака» в заключительном туре 2019-го: Байрамян сделал перехват и разогнал первую голевую атаку в матче, потом забросил на Шомуродова, который оформил ассист на Ионова, оформил голевую на второй мяч Заинутдинова, а ещё сам засадил в перекладину.
Артем Дзюба, «Зенит»
Тут лишних подтверждений наверняка не потребуется. Артем лучший бомбардир чемпионата (11 голов) и к тому же лидирует по количеству ассистов в РПЛ (9). Прямо сейчас и близко нет человека в лиге, который хотя бы примерно так же сильно влиял на игру своей команды.
А ведь полгода назад мы спорили, кто сильнее Чалов или Дзюба... Теперь смешно.
Альтернатива: Александр Соболев, «Крылья Советов»
Начал этот сезон настолько мощно, что на исходе десяти туров The Sun писал, будто бы нападающего готовы взять в «Манчестер Юнайтед». Было понятно, что это лютый бред, но Соболев действительно привлёк к себе внимание.
И очень жаль, что российский форвард сдулся после первого же вызова в сборную – и не забивал с октября.
Эльдор Шомуродов, «Ростов»
Ситуация узбекского игрока во многом похожа на спад Соболева (тоже мощно стартовал, тоже не забивает с октября), но есть несколько ключевых отличий. Во-первых, Шомуродов не выключился и продолжал раздавать голевые, хоть не забивает сам (и набил пять очков по этому показателю). Во-вторых, ни одного гола нападающий «Ростова» не забил с пенальти.
Альтернатива: Георгий Мелкадзе, «Тамбов»
Расскажи кто-нибудь летом, что придется написать эту фамилию в числе лучших игроков первой части чемпионата, я бы, наверное, нервно рассмеялся. В «Спартаке» Мелкадзе был просто никакой из-за своей бестолковости, но она не помешала нападающему переехать в «Тамбов», отдохнуть от давления фанатов красно-белых и здорово бежать в контратаки.
В итоге Мелкадзе наколотил 5+3 за 10 матчей и был признан лучшим игроком «Тамбова» в первой части сезона. А до «Спартака» между прочем всего одно очко...
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС, ФК "Краснодар", Александр Мысякин, Sport24, Олег Бухарев / Матч ТВ, ФК «Локомотив», eurosport
Максименко на воротах в составе лучших игроков первой части сезона. А где-то рядом - Мелкадзе
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