Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков признался, что до сих пор испытывает опустошение после поражения от "Бенфики" (0:3) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.
— Ночь после поражения от "Бенфики" была самой тяжелой за последний год?
— До сих пор есть опустошение. Забавно, что в физическом плане самой тяжелой была ночь после домашней игры с "Динамо".
— Но ведь вы выиграли 3:0 и тяжелой работы у вас не было.
— Игра, правда, не очень сложной получилась. Не знаю почему, но именно после той встречи вообще не мог заснуть. Лег в кровать и ни на секунду глаза не закрыл. Бывало в 4-5 засыпаешь. А тут просто смотрел в потолок до 9 утра. Может, наслоилось все вместе? Потом встал, поехал на тренировку. Такое бывает иногда. У меня — во второй раз в карьере.
— Разрешенное снотворное нельзя в таких случаях выпить?
— После "Динамо" я и с ним не уснул.
"Матч ТВ"
М. Кержаков: после матча с "Динамо" я и со снотворным не смог уснуть
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»