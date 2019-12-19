Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал новость, что французский полузащитник Дамьен ле Таллек, выступающий за "Монпелье", намерен получить российское гражданство и собирается попасть в состав сборной России на Евро-2020.
С 2014 по 2015 год ле Таллек выступал в РПЛ за саранскую "Мордовию", которую тренировал Юрий Семин.
"Когда Ле Таллек был у меня в "Мордовии" он выделялся среди футболистов. В первую очередь он отличался своим отношением к делу. Могу сказать, что он профессионально относился к тренировкам, тогда он мне казался игроком с очень хорошими перспективами и большим потенциалом. Потом он из "Мордовии" ушел в "Црвену Звезду", где хорошо себя зарекомендовал. У меня он играл опорным полузащитником и центральным защитником, он достаточно неплохой игрок.
Может ли он пригодиться сборной России? Не могу сказать, я думаю, что это вопрос к Станиславу Черчесову", - цитирует Семина Sport24.
Семин: в "Мордовии" ле Таллек выделялся
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