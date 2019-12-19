Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что полузащитник "Монпелье" Дамьен ле Таллек подал документы на получение российского гражданства.
"Ле Таллек? А кто это? Честно говоря, не помню такого. Самое главное, чтобы Черчесов помнил. Но если у парня есть желание получить российское гражданство и выступать за сборную, то это похвально. Если он действительно талантливый, восхитительных игрок, то почему бы и нет? Даже если не получится, то он в любом случае делает себе задел на будущее, чтобы остаться жить в России. Буду только рад, если он усилит сборную", - цитирует Колоскова Sport24.
Колосков: Ле Таллек хочет получить русский паспорт? А кто это?
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