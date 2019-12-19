М. Кержаков: каждый матч в этой части сезона был для меня как проводок от бомбы

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков рассказал, с какими мыслями и эмоциями в этом сезоне он выходил на матчи после длительного отсутствия практики.
— Нынешняя осень — самое интересное время в вашей карьере?
— В "Зените" — точно да!
— Благодаря тому, что вы впервые стали в родном клубе основным вратарем?
— Основным — так нельзя, на мой взгляд, говорить. Речь, скорее, об обстоятельствах, благодаря которым в заключительном отрезке в году я играл.
Мечтал, конечно, о том, чтобы играть, но веры со временем становилось все меньше и меньше. Не было уверенности, что когда-нибудь буду выходить в старте. Не говоря о том, что все получится именно так, как получилось. О таком не думал.
— С какими мыслями и эмоциями в этом сезоне выходили на матчи после длительного отсутствия практики?
— Помните старые боевики из 90-х? Заложена бомба, идет обратный отсчет до взрыва, а в конце фильма герою надо ее обезвредить, перерезав один из трех проводков. Но какой именно, он точно еще не знает. Если не тот — будет взрыв. У меня примерно то же самое ощущение было. Каждый матч — как проводок. Если ошибешься, можешь закончить. Но это не нервировало, а наоборот — подхлестывало. Сам себя спрашиваешь — ну что, есть у тебя характер?
— Слышал такое мнение — даже в лучших матчах осени вы выдали лишь половину своего потенциала, а на самом деле можете играть еще лучше.
— Не думаю, что есть еще приличный резерв. Все-таки возраст уже. Понимаю — быстрее не стану. Выше прыгать — тоже. Когда ты молодой, то еще не знаешь, где твой потолок. Когда тебе за 30 — оцениваешь себя объективно. Правда, на смену каких-то недостатков приходят другие вещи. Опыт, например. Это большой плюс.
— Вам 32 года. Для вратаря — не возраст.
— Согласен, не предел. Но я и не говорю, о том, что остановился в развитии. Однако сумасшедший скачок — это вряд ли. Просто ты уже реально оцениваешь и понимаешь свои возможности.
В текущем сезоне Кержаков провел восемь матчей за "Зенит" в РПЛ и пропустил четыре гола. Команда вместе с 32-летним голкипером одержала семь побед и один раз сыграла вничью.
"Матч ТВ"
М. Кержаков: каждый матч в этой части сезона был для меня как проводок от бомбы
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