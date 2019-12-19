Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера казанского клуба.
"Наверное, Слуцкий шутил, когда говорил, чтобы больше не будет тренировать в России. Пересмотрел свои взгляды, подумал, что не так уж и плохо дома, раз он оказался в российской команде. Забрал свои слова обратно, повзрослел, возмужал.
Сложно оценивать, поможет ли он "Рубину". Состав, который ему достался, несомненно, требует усиления и укрепления. На это нужны деньги, на что и жаловались предыдущие тренеры клуба. Хорошо было только у испанца, там было неограниченное финансирование. Если нашли деньги, то слава богу, потому что везде сейчас с ними проблемы, деньгами никто не разбрасывается. Если же состав не укрепится, то нужно время, чтобы вырастить своих молодых игроков. Но время может обернуться тем, что можно и вылететь в ФНЛ. Так что нужно укрепляться опытными игроками. Хочешь хороших игроков — нужно хорошо вложиться. И то это рискованный капитал, который может сработать хорошо, а может и не сработать, получится неоправданный трансфер. Здесь большая работа для селекционного отдела. Но в основе всего лежат возможности приобретения тех игроков, на которых укажет тренер или присмотрит селекционный отдел.
Игроки определяют уровень. Тренер может строить очень много планов, но если игрок не может это выполнить ни тактически, ни технически, ни физически, ни психологически, то все планы так и останутся на бумаге. Тренер же сам не выйдет на поле", - цитирует Билялетдинова Sport24.
Билялетдинов - о назначении Слуцкого: если "Рубин" нашел деньги, слава богу. Состав надо укрепить
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