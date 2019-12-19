» » Билялетдинов - о назначении Слуцкого: если "Рубин" нашел деньги, слава богу. Состав надо укрепить

Билялетдинов - о назначении Слуцкого: если "Рубин" нашел деньги, слава богу. Состав надо укрепить

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера казанского клуба.

"Наверное, Слуцкий шутил, когда говорил, чтобы больше не будет тренировать в России. Пересмотрел свои взгляды, подумал, что не так уж и плохо дома, раз он оказался в российской команде. Забрал свои слова обратно, повзрослел, возмужал.

Сложно оценивать, поможет ли он "Рубину". Состав, который ему достался, несомненно, требует усиления и укрепления. На это нужны деньги, на что и жаловались предыдущие тренеры клуба. Хорошо было только у испанца, там было неограниченное финансирование. Если нашли деньги, то слава богу, потому что везде сейчас с ними проблемы, деньгами никто не разбрасывается. Если же состав не укрепится, то нужно время, чтобы вырастить своих молодых игроков. Но время может обернуться тем, что можно и вылететь в ФНЛ. Так что нужно укрепляться опытными игроками. Хочешь хороших игроков — нужно хорошо вложиться. И то это рискованный капитал, который может сработать хорошо, а может и не сработать, получится неоправданный трансфер. Здесь большая работа для селекционного отдела. Но в основе всего лежат возможности приобретения тех игроков, на которых укажет тренер или присмотрит селекционный отдел.

Игроки определяют уровень. Тренер может строить очень много планов, но если игрок не может это выполнить ни тактически, ни технически, ни физически, ни психологически, то все планы так и останутся на бумаге. Тренер же сам не выйдет на поле", - цитирует Билялетдинова Sport24.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Билялетдинов Р. Рубин Слуцкий
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Гендиректор "Рубина": приглашать братьев Березуцких или нет, решал сам Слуцкий
"Барселона" сообщила отцу Месси о намерении продлить контракт с футболистом
Ярошик: немного удивлен решению Слуцкого
Минамино: моя цель - выиграть Лигу чемпионов и АПЛ в составе "Ливерпуля"
Клопп: Минамино проявляет свои лучшие качества ради успеха других. Замечательный трансфер
Билялетдинов - о назначении Слуцкого: если "Рубин" нашел деньги, слава богу. Состав надо укрепить
М. Кержаков: каждый матч в этой части сезона был для меня как проводок от бомбы
Слуцкий в Казани. Это хорошо или плохо? 5
Радикальная организация планировала прервать матч "Барселона" - "Реал" с помощью дронов
Нападающий сборной Тринидада и Тобаго скончался в результате ДТП
Игнатьев: Ле Таллек хочет самостоятельно побиться за место в составе сборной России. Это похвально
Яя Туре: из-за расизма мой сын не играет в футбол 6
Колосков: Ле Таллек хочет получить русский паспорт? А кто это?
Агент Поляруса: есть конкретные предложения из РПЛ
Максименко на воротах в составе лучших игроков первой части сезона. А где-то рядом - Мелкадзе 16
Слуцкий подписал с "Рубином" контракт на пять лет 29
Левандовски вышел на чистое 3-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю Бундеслиги
"Рубин" анонсировал назначение Слуцкого 4
Семин: в "Мордовии" ле Таллек выделялся 2
М. Кержаков: после матча с "Динамо" я и со снотворным не смог уснуть 1
Рок-н-ролл мертв, а «Рубин» ещё нет. В Казань приехал Слуцкий - на пять лет 6
Тебас временно возглавил Ла Лигу
Буффон: я окажу себе медвежью услугу, если завершу карьеру сейчас
"Арсенал" перенес пресс-конференцию, чтобы подготовиться к презентации Артеты
Пьяца вновь интересен "Зениту" 8
Агент: ЦСКА не стал выкупать трансфер Лукаса Сантоса 10
Аршавин: смотреть "Барселону" - всегда большое наслаждение для меня 1
БАТЭ расстался со своим главным тренером 1
Абрамович отправлял Анчелотти вопросительные знаки после неудачных матчей "Челси" 2
Аршавин: c Малкомом и Кокориным "Зенит", возможно, начнет играть в другой футбол 1
Все новости