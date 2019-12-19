Бывший полузащитник ЦСКА и "Крылья Советов" Иржи Ярошик прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера "Рубина".
Контракт 48-летнего специалиста с клубом из Казани рассчитан на пять лет. Последние годы Слуцкий работал в Англии и Голландии.
"Я немного удивлен решению Слуцкого. Он совсем недавно уволился из "Виттеса", и я ждал, какой путь он выберет. Я ожидал, что он останется в Европе. Слуцкий — тренер, который мог и хотел добиться чего-то в Европе. Я не исключаю, что после "Рубина" он сможет вернуться в Европу и получить новый шанс. Слуцкий умный человек, поэтому я считаю, что в данный момент он выбрал самое лучшее для себя решение и возглавил "Рубин". Понимаете, это футбол, никто не знает, где и когда может оказаться", - цитирует Ярошика Sport24.
Ярошик: немного удивлен решению Слуцкого
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