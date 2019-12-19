Новый главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий остался впечатлен инфраструктурой казанского клуба.
"Отличная учебно-тренировочная база, достаточно современная, несмотря на то, что построена в 2004 году. Она функциональна, есть абсолютно все: и методический корпус, и жилой, и учебно-тренировочный, и связанный с восстановлением и силовой работой, высокого качества поля. То есть вся инфраструктура у "Рубина" высочайшего уровня", — цитирует Слуцкого официальный сайт "Рубина".
Слуцкий: вся инфраструктура у "Рубина" высочайшего уровня
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